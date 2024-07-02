Собянин: В пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Мэр рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей В Московском пожарно-спасательном гарнизоне трудятся около 18 тысяч специалистов, для которых в столице созданы все необходимые условия для обучения и тренировок.
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