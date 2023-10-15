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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Парма», «Руна» против «Нижнего Новгорода»

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча. ЦСКА примет «Парму», «Руна» встретится с «Нижним Новгородом».

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