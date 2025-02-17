Завершившаяся в Мюнхене конференция по безопасности не решила ни одного из стоящих перед Зеленским и Ко вопросов, а лишь добавила в ситуацию неизвестности новые переменные.
«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины
Комментарии
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лина любимцева
НУ ТРАМП И ЖОХ!!!... Не сказать что поскабрезней о нем.... ЭТО С НИМ Путин собрался вести переговоры?!! О чем вообще с ним можно договариваться? "Сделки"... пусть он эти "сделки" свои засунет себе в одно интимное место... Сегодня он вымогает месторождения у Украины, А ЗАВТРА начнет вымогать у России что-либо (или все сразу) И УГРОЖАТЬ?!!... Да с Трампом садиться за стол переговоров унизительно!! Он же никого не уважает и ни с кем не считается. НЕ ПРИУЧЕН!! В башке только олни "сделки"... Трампа даже отец родной считал неуправляемым и бешеным.... Поэтому отец отправил Трампа учиться в военную академию, чтобы ему хоть там "обломали рога"... НО, как видим, даже академия Трампа не исправила...
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20 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ИМЕННО!!!!!!!
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
"договор о передаче американцам во владение половины разведанных украинских запасов природных ресурсов." Это договор - о передаче во владение половины Луны - ни конкретных месторождений, ни добываемых ископаемых... Вообщем - дайте нам половину всего, что у вас есть, при этом не обозначается, а сколько всего имущества в этой куче и какая его цена... Но и это - мелочь, ибо все эти месторождения или захвачены местными олигархами ( Коломойский, Боголюбов, Ахметов, Пинчук...), или куплены залётными бизнесменами, из той же Британии, Австралии... Т.е., предлагается новый передел в угоду Штатов, а это уже чревато вообще разрыву внутри страны.
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19 час.
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