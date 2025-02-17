«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

лина любимцева

НУ ТРАМП И ЖОХ!!!... Не сказать что поскабрезней о нем.... ЭТО С НИМ Путин собрался вести переговоры?!! О чем вообще с ним можно договариваться? "Сделки"... пусть он эти "сделки" свои засунет себе в одно интимное место... Сегодня он вымогает месторождения у Украины, А ЗАВТРА начнет вымогать у России что-либо (или все сразу) И УГРОЖАТЬ?!!... Да с Трампом садиться за стол переговоров унизительно!! Он же никого не уважает и ни с кем не считается. НЕ ПРИУЧЕН!! В башке только олни "сделки"... Трампа даже отец родной считал неуправляемым и бешеным.... Поэтому отец отправил Трампа учиться в военную академию, чтобы ему хоть там "обломали рога"... НО, как видим, даже академия Трампа не исправила...