Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

Завершившаяся в Мюнхене конференция по безопасности  не решила ни одного из стоящих перед Зеленским и Ко вопросов, а лишь добавила в ситуацию неизвестности новые переменные.

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Комментарии
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лина любимцева
НУ ТРАМП И ЖОХ!!!... Не сказать что поскабрезней о нем.... ЭТО С НИМ Путин собрался вести переговоры?!! О чем вообще с ним можно договариваться? &quot;Сделки&quot;... пусть он эти &quot;сделки&quot; свои засунет себе в одно интимное место...  Сегодня он вымогает месторождения у Украины, А ЗАВТРА начнет вымогать у России что-либо (или все сразу) И УГРОЖАТЬ?!!... Да с Трампом садиться за стол переговоров унизительно!! Он же никого не уважает и ни с кем  не считается. НЕ ПРИУЧЕН!! В башке только олни &quot;сделки&quot;... Трампа даже отец родной считал неуправляемым и бешеным....  Поэтому отец отправил Трампа учиться в военную академию, чтобы ему хоть там &quot;обломали рога&quot;... НО, как видим, даже академия Трампа не исправила...
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20 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ИМЕННО!!!!!!!
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;договор о передаче американцам во владение половины разведанных украинских запасов природных ресурсов.&quot;                               Это договор - о передаче во владение половины Луны - ни конкретных месторождений, ни добываемых ископаемых... Вообщем - дайте нам половину всего, что у вас есть, при этом не обозначается, а сколько всего имущества в этой куче и какая его цена... Но и это - мелочь, ибо все эти месторождения или захвачены местными олигархами ( Коломойский, Боголюбов, Ахметов, Пинчук...), или куплены залётными бизнесменами, из той же Британии, Австралии... Т.е., предлагается новый передел в угоду Штатов, а это уже чревато вообще разрыву внутри страны.
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19 час.
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