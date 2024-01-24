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Экологическое ЧП в Новороссийске: специалисты разбираются

Экологическое ЧП в Новороссийске: специалисты разбираются

Мусорный фильтрат попал сначала в ручей Безымянный, а потом в реку. Она стала черной и пенистой. Роспотребнадзор взял пробы почвы и воды.

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