Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность, что принесли в жертву. Но американский президент и глазом не успел моргнуть, как угодил в кремлевскую ловушку.
Козел отпущения. Названа тайная цель "сговора" России и США
Комментарии
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Eduard
Его "популрность" раздута англичанами.Они там не пишут у себя,что он преступник и взяточник.Они в своих СМИ не пишут,что подкупили Зеленского для войны с Россией.В этом суть пропоганды,писать что выгодно,а не как есть!
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13 час.
Eduard
Зеля "раздут" как воздушный шарик,пора иголку принести!
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13 час.
Eduard
Зе год как самозванец и оккупант!
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13 час.
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