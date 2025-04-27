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Козел отпущения. Названа тайная цель "сговора" России и США

Козел отпущения. Названа тайная цель "сговора" России и США

Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность, что принесли в жертву. Но американский президент и глазом не успел моргнуть, как угодил в кремлевскую ловушку.

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Комментарии
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Eduard
Его &quot;популрность&quot; раздута англичанами.Они там не пишут у себя,что он преступник и взяточник.Они в своих СМИ не пишут,что подкупили Зеленского для войны с Россией.В этом суть пропоганды,писать что выгодно,а не как есть!
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13 час.
Eduard
Зеля &quot;раздут&quot; как воздушный шарик,пора иголку принести!
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13 час.
Eduard
Зе год как самозванец и оккупант!
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13 час.
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