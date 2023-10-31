Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта

Кому в руки автомат давать? Дмитрий Родионов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Дмитриев Михаил Игнатов Двое уроженцев Таджикистана, получивших гражданство РФ и призванные в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве.