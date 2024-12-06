«Рейнджерс» обменяли Трубу в «Анахайм» на Вааканайнена и драфт-пик

«Рейнджерс» объявили об обмене игрока в «Дакс». Взамен клуб получил защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025 В нынешнем сезоне Джейк Труба сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».