«Рейнджерс» обменяли Трубу в «Анахайм» на Вааканайнена и драфт-пик

«Рейнджерс» объявили об обмене игрока в «Дакс». Взамен клуб получил защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025 В нынешнем сезоне Джейк Труба сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».
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