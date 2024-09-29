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Панарин о том, что критиковал власть: «Безответственное интервью. Мнение может быть – на кухне его говори. Ребята 12-14 лет начинают верить моим словам о судебной системе, это же глупость»

– Для тебя патриотизм – это все время только поддерживать или в чем-то, может быть, указать на ошибки? – Конечно, не только.

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