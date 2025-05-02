ZN US TREASURY PRICES BASED ON A 110 TO 134 RANGE. TIME FUNCTION 10-Year T-Note Futures CBOT:ZN1! mearsy Basic Fib Framework for the ZN US Treasuries with anchores on 110 and 134 to give a range of 24 for the base reference range.
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