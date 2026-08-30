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Рэпера Потапа хотят лишить украинского гражданства из-за русского языка

Рэпера Потапа хотят лишить украинского гражданства из-за русского языка

РИА Новости/Екатерина Чеснокова На Украине требуют лишить украинского певца и рэпера Алексея Потапенко, известного как Потап, звания заслуженного артиста страны.

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