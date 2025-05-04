"А мы же все как-то живем": возмущенные россияне ответили звездам - пенсионерам

Они далеко не на пенсии живут!На их месте я бы от неё отказался!

св

спивак виктор

как платили в пенсионный фонд так и начислили,у меня однокашники всю жизнь прошабашили и итог 7 300 р и не жалятся!самый нищий пригожин ёся все жалится че им ублюдкам не доплачивают то в ковид то петь на 9 мая даром западло,эти хуже сдрыснувших!всю недвиги найти и показать как падаль сциническая живет!