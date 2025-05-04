"А мы же все как-то живем": возмущенные россияне ответили звездам - пенсионерам

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
за какой хрен им вообще пенсия? за левые концерты,за неуплату налогов,за жизнь за счет бюджета?совсем охренели ублюдки!!!
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4 час.
Eduard
Они далеко не на пенсии живут!На их месте я бы от неё отказался!
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3 час.
св
спивак виктор
как платили в пенсионный фонд так и начислили,у меня однокашники всю жизнь прошабашили и итог 7 300 р и не жалятся!самый нищий пригожин ёся все жалится че им ублюдкам не доплачивают то в ковид то петь на 9 мая даром западло,эти хуже сдрыснувших!всю недвиги найти и показать как  падаль сциническая живет!
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2 час.
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