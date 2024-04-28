Синоптик Шувалов рассказал о погоде в майские праздники

До 1 мая в столице ожидается теплая погода, однако после город накроют дожди и похолодание. Об этом в беседе с Информационным центром Правительства Москвы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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