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Постоянный полный привод, рама и колесная база чуть-чуть больше, чем у Land Cruiser 300. Представлен совершенно новый Mitsubishi Pajero

Постоянный полный привод, рама и колесная база чуть-чуть больше, чем у Land Cruiser 300. Представлен совершенно новый Mitsubishi Pajero

С 2,4-литровым тяговитым дизелем Фанаты Mitsubishi ждали эту машину очень долго — и дождались. Сегодня в Японии состоялась премьера совершенно нового Mitsubishi Pajero.

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