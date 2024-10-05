К работе в качестве уполномоченного по делам президента России в Уральском федеральном округе приступил комбат "Колыма" - Артём Жога накануне принял предложение Владимира Путина, подчеркнув, что считает себя солдатом страны и работать будет на том фронте, где он в данный момент необходим.
"Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин
Комментарии
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Галина Друзина
Давно надо было вводить таких героев в Кремль, думу, то туда попахивает гнильцой, там ещё много ждунов.
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19 час.
Samarium
Успехов новому полпреду в его тяжелейшей работе и благословит Господь его для борьбы со всей этой либерастической гнилью, поразившей в том числе и этот важнейший для России федеральный округ....Есть еще в стране настоящие патриоты нашей Родины и настоящее, как и будущее, за ними....
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12 час.
Юрий Кушнарев
один Жога мало что сделает,саботаж будет страшный,но сначала попробуют купить.
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5 час.
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