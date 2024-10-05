"Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин

Давно надо было вводить таких героев в Кремль, думу, то туда попахивает гнильцой, там ещё много ждунов.

Samarium

Успехов новому полпреду в его тяжелейшей работе и благословит Господь его для борьбы со всей этой либерастической гнилью, поразившей в том числе и этот важнейший для России федеральный округ....Есть еще в стране настоящие патриоты нашей Родины и настоящее, как и будущее, за ними....