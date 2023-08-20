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Епифанцев: от "Зелёного слоника" к мухоморам

Епифанцев: от "Зелёного слоника" к мухоморам

Звезда кино и сериалов Владимир Епифанцев выписал себя из русских и оскорбил Россию. Одним из поводов стал законодательный запрет на мухоморы, поклонником которых он является.

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