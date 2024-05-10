Боррель: Китай не заинтересован во влиянии на РФ в контексте Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал недавнюю встречу французского лидера Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином, заметив, что планы европейского лидера насчет Пекина провалились.
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