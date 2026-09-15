БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ УДАРИТ ПО ВИЛЬНЮСУ ИЗ КОСМОСА? ﻿

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ УДАРИТ ПО ВИЛЬНЮСУ ИЗ КОСМОСА? ﻿

Антон ПОЛЯНИЧ   Хайли-лайкли. Литва сочиняет неинтересные сценарии нападения Несмотря на происходящие определенные изменения в ряде стран Евросоюза к ситуации на Украине и перспективам отношений с Россией, русофобы Прибалтики решили не сдаваться и запустили новую волну антироссийской пропаганды.

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