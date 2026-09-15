Антон ПОЛЯНИЧ Хайли-лайкли. Литва сочиняет неинтересные сценарии нападения Несмотря на происходящие определенные изменения в ряде стран Евросоюза к ситуации на Украине и перспективам отношений с Россией, русофобы Прибалтики решили не сдаваться и запустили новую волну антироссийской пропаганды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VK Александр Широкор...
- Александр Широкор...
- СК Евросоюз готовитс...
С космоса мы можем ударить только межконтинентальными ракетами