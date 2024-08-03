Армия России атаковала ПВО ВСУ, поразила объекты в Винницкой области, Харькове и на Донбассе (ВИДЕО)

Армия России атаковала ПВО ВСУ, поразила объекты в Винницкой области, Харькове и на Донбассе. Воздушные силы ВСУ заявляют о том, что ВС РФ ночью нанесли удары двумя ракетами С-300 на Донбассе и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П (по ПВО) из акватории Черного моря.