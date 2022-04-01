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Двойной НДС при продаже авто с пробегом предложили отменить

Двойной НДС при продаже авто с пробегом предложили отменить

Двойной НДС при продаже авто с пробегом между дилерами предложили отменить. С такой инициативой выступил Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный сенатором законопроект.

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