Двойной НДС при продаже авто с пробегом предложили отменить

Двойной НДС при продаже авто с пробегом между дилерами предложили отменить. С такой инициативой выступил Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный сенатором законопроект.
Двойной НДС при продаже авто с пробегом между дилерами предложили отменить. С такой инициативой выступил Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный сенатором законопроект.
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