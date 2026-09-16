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Царьград

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"Приходилось врать 9 месяцев": Исповедь Маргариты Симоньян о самом ужасном периоде жизни

"Приходилось врать 9 месяцев": Исповедь Маргариты Симоньян о самом ужасном периоде жизни

Маргарита Симоньян рассказала о самом ужасном периоде в её жизни – о времени, когда её муж Тигран находился в коме.

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