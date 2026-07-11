Полезный шоколад: два десерта без грамма сахара

Шоколадный десерт без сахара — звучит как что-то из области фантастики? А вот и нет. Специально ко Всемирному дню шоколада 11 июля нашлись два рецепта, которые доказывают: вкусное и полезное могут быть в одной тарелке.
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