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Полезный шоколад: два десерта без грамма сахара

Полезный шоколад: два десерта без грамма сахара

Шоколадный десерт без сахара — звучит как что-то из области фантастики? А вот и нет. Специально ко Всемирному дню шоколада 11 июля нашлись два рецепта, которые доказывают: вкусное и полезное могут быть в одной тарелке.

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