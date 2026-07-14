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Женитьба, переезд и правозащита: как спустя годы после громкого скандала живет 30-летний Сергей Семенов

Женитьба, переезд и правозащита: как спустя годы после громкого скандала живет 30-летний Сергей Семенов

Сегодня 30-летний Сергей Семенов, чье имя в 2017 году прогремело на всю страну из-за громкой истории с Дианой Шурыгиной, ведет закрытую жизнь в Самаре.

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