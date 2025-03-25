В Китае мужчине потребовалась медицинская помощь после того, как рука его девушки застряла у него в рту

Необычный инцидент произошел в китайской провинции Цзилинь: молодая пара решила снять забавное видео, но все закончилось визитом в больницу и участием врачей в «освобождении» девушки из… рта ее собственного парня.
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