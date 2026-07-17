Джаралла о том, почему именно Хмара стал во главе украинского Минобороны

Исполняющий обязанности председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара, который является ключевым организатором диверсий и терактов против мирных российских городов, стал главой украинского министерства обороны.
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