Россияне стали меньше брать потребительские кредиты

Количество кредитов сократилась в стране на 4% за месяц, теперь этот показатель составляет 3,2 млн. При этом рост общего объема выдач на 2,2% обеспечил увеличение среднего размера одной ссуды на 6%, или до 190,4 тыс.
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