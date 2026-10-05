Ученые из Лондона установили влияние граната на сердце

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, что уролитин А, образующийся при употреблении граната, улучшает работу сердца при недостаточности.
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