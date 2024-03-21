Юные пешеходы Кабардино-Балкарии стали участниками акции «Безопасный путь домой»

В рамках общереспубликанского декадника «Пешеход. Пешеходный переход» в детском саду № 17 г. Прохладного состоялось мероприятие «Безопасный путь домой», направленное на повышение знаний детей правил ориентирования в дорожной среде.
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