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Закон, порядок, государство

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Юные пешеходы Кабардино-Балкарии стали участниками акции «Безопасный путь домой»

В рамках общереспубликанского декадника «Пешеход. Пешеходный переход» в детском саду № 17 г. Прохладного состоялось мероприятие «Безопасный путь домой», направленное на повышение знаний детей правил ориентирования в дорожной среде.

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