Мошенники в Украине ежемесячно зарабатывают до $1 млрд на обмане европейцев и сограждан

Каким образом месячный оборот нелегальных кол‑центров в Украине достигает $1 млрд? Почему лишь 10–15% пострадавших — россияне, а основная масса жертв проживает в Украине и ЕС? Как преступные сети используют TikTok и Telegram для вербовки подростков с 15 лет? Какие схемы с искусственным интеллектом и дипфейками уже применяются для обмана граждан 29 стран? И почему Читать далее: https://govorit.