Вот так сюрприз. Как сообщают израильские источники, американская администрация уже две недели требует от правительства Еврейского государства нанести удар по Ирану.
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