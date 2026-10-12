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Вот так сюрприз. Как сообщают израильские источники, американская администрация уже две недели требует от правительства Еврейского государства нанести удар по Ирану

Вот так сюрприз. Как сообщают израильские источники, американская администрация уже две недели требует от правительства Еврейского государства нанести удар по Ирану

Вот так сюрприз. Как сообщают израильские источники, американская администрация уже две недели требует от правительства Еврейского государства нанести удар по Ирану.

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