Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко, сдавшийся в плен вместе со сослуживцами на запорожском направлении, 22 декабря заявил, что хочет получить российский паспорт и готов сражаться в спецоперации на стороне России.