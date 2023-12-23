Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко, сдавшийся в плен вместе со сослуживцами на запорожском направлении, 22 декабря заявил, что хочет получить российский паспорт и готов сражаться в спецоперации на стороне России.
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