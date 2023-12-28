Уходящий год разрушил любовь Польши и Украины

С первых дней спецоперации Польша оказалась наиболее яростным защитником киевского режима. Тем поразительнее перемены, произошедшие в 2023 году: Варшава внезапно стала резко критиковать Киев, а мнение польского общества к украинцам поменялось еще более радикально.
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