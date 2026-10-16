Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «позорищем» за его заявления о том, что его гибель не вызовет крах государства, однако сам уже привел свою страну к гибели.
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