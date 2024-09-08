Продолжает расти число отравившихся шавермой в Сегеже

В Сегеже зарегистрированы новые случаи острых кишечных инфекций. По данным на 7 сентября, в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 113 сообщений о заболевших, 46 пациентов — дети до 17 лет.
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