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Жительница Екатеринбурга выкинула в контейнер для мусора породистого щенка

Жительница Екатеринбурга выкинула в контейнер для мусора породистого щенка

Жительница Екатеринбурга выбросила породистого щенка в мусорный бак. Об этом сообщил портал Е1.RU. По информации источника, на территории жилого комплекса «Мир Труд Май» один из местных жителей проходил около контейнера и услышал жалобный писк.

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