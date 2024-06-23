СК организовал проверку из-за тагильчанки, подкурившей сигарету от Вечного огня

Отдел Следственного комитета Нижнего Тагила (Свердловская область) организовал проверку из-за свердловчанки, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города.