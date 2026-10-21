«Что нужно, чтобы присоединиться к вам?» Хорнер раскрыл подробности переговоров Red Bull и ХэмилтонаGetty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что в 2012 году Льюис Хэмилтон всерьёз рассматривал возможность ухода из McLaren в австрийскую команду.
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