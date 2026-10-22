Специальная военная операция — это "война дронов", но решающие сражения по-прежнему идут на земле. Пехота работает в условиях постоянной угрозы с воздуха, важны не только навыки стрельбы, но и психологическая устойчивость.
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