Поздравляю Черникову Ирину Владимировну с Днем матери! Благодарю тебя за твою заботу и поддержку. Хочу тоже дарить тебе любовь, тепло, радость, хорошее настроение.
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Поздравляю Черникову Ирину Владимировну с Днем матери! Благодарю тебя за твою заботу и поддержку. Хочу тоже дарить тебе любовь, тепло, радость, хорошее настроение.