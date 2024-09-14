Убил, украл — на фронт: СВО не должна быть "отбеливателем" для преступников

Коллаж Царьграда Олег Беликов 18-летняя девушка расплатилась жизнью за сломанную умную колонку, 50-летний велосипедист получил пулю за замечание автохаму, генерал-тыловик "нашёл" на работе 19 млн рублей, но не успел их вернуть.