Убил, украл — на фронт: СВО не должна быть "отбеливателем" для преступников

Коллаж Царьграда Олег Беликов 18-летняя девушка расплатилась жизнью за сломанную умную колонку, 50-летний велосипедист получил пулю за замечание автохаму, генерал-тыловик "нашёл" на работе 19 млн рублей, но не успел их вернуть.
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