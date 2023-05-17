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Особый противопожарный режим продлен до 22 мая в Новосибирской области

Особый противопожарный режим продлен до 22 мая в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за высокой пожароопасности продлен особый противопожарный режим. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о продлении особого противопожарного режима на территории региона до 22 мая.

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