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Несекретные материалы

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Паника Трампа на фоне падения доллара: президент США требует от ФРС немедленно снизить базовую ставку

Паника Трампа на фоне падения доллара: президент США требует от ФРС немедленно снизить базовую ставку

Американский доллар стремительно обесценивается, потеряв с начала года 8,22% своей стоимости. Как подчеркивают аналитики, объемы покупок облигаций США падают: инвесторы опасаются за свои сбережения, поскольку глава Центробанка Джером Пауэлл намекнул на рост ключевой ставки.

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