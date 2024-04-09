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Россиянам рассказали о самых полезных для зрения продуктах

Россиянам рассказали о самых полезных для зрения продуктах

Некоторые продукты питания могут оказывать положительный эффект на зрение, поскольку в них содержатся витамины и микроэлементы, которые участвуют в обменных процессах, улучшают кровоснабжение и питание глаз.

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