Россиянам рассказали о самых полезных для зрения продуктах

Некоторые продукты питания могут оказывать положительный эффект на зрение, поскольку в них содержатся витамины и микроэлементы, которые участвуют в обменных процессах, улучшают кровоснабжение и питание глаз.
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