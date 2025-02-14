‼️ В Симферополе под угрозой возгорания находилась котельная в районе Центрального рынка «Представителями электроснабжающих организаций она была отключена от электроснабжения, перекрыли газовую котельную.
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‼️ В Симферополе под угрозой возгорания находилась котельная в районе Центрального рынка «Представителями электроснабжающих организаций она была отключена от электроснабжения, перекрыли газовую котельную.