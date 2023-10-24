В Первоуральской школе выявлена вспышка стригущего лишая

В Первоуральске выявлена вспышка микроспории (стригущего лишая) среди учащихся школы № 1. Подписчики сообщества «Дети Первоуральска» «ВКонтакте» рассказывают, что случаи заражения выявлены на улицах Вайнера, Строителей, Ульяны Громовой.
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