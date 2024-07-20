Российские войска с боями занимают позиции противника в направлении Северска Подразделения ВС России наступают на Краснолиманском участке фронта со стороны Спорного и Берестового.
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Российские войска с боями занимают позиции противника в направлении Северска Подразделения ВС России наступают на Краснолиманском участке фронта со стороны Спорного и Берестового.
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