Владимир Якушев и Денис Мантуров обсудили социально-экономическое развитие регионов УрФО

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. Первый зампредседателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.
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