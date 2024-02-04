Украинская артистка alyona alyona отказалась участвовать в сборах для ВСУ

Финалистка украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение», рэп-исполнительница Алена Савраненко (она же — alyona alyona) в интервью журналистке Маше Ефросининой призналась, что отказалась участвовать в сборах на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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