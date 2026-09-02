Индекс ММВБ вырос на 0,3% до 2190 пунктов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,3% до 2190 пунктов, акции Газпрома прибавили 1,4%, Сбербанка — 0,8%, Лукойла — 1%, Роснефти — 0,7%.
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