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Индекс ММВБ вырос на 0,3% до 2190 пунктов

Индекс ММВБ вырос на 0,3% до 2190 пунктов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,3% до 2190 пунктов, акции Газпрома прибавили 1,4%, Сбербанка — 0,8%, Лукойла — 1%, Роснефти — 0,7%.

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