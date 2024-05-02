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Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Глава движения "Другая Украина" подчеркнул, что согласно планам чиновников, датой проведения операции было изначально назначено 2 мая - день футбольного матча, что объясняло наличие большого числа членов фанатских группировок и 500 радикалов "Правого сектора"*.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ответить
16 час.

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