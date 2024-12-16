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Пленный Пломбирус признался, как расстреливал не говорящих по-украински граждан

Пленный Пломбирус признался, как расстреливал не говорящих по-украински граждан

Украинский военнопленный Артур Пломбирус рассказал, как украинское командование приказывало расстреливать всех мирных, не говорящих по-украински.

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Комментарии
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АндрейБорков
Таких как этот Пломбирус надо стрелять или вешать. Таких в плен не берут, это реальные террористы, а с террористами разговор не долгий, кстати это предусмотрено в том числе и международными нормами. А если таких уродов брать в плен, потом их содержать, потом следствие, суд, срок, пусть очень большой или пожизненный, но срок. Это все ЗАТРАТЫ РФ на проведение всех мероприятий, на содержание урода, на то, на се... А эти средства можно пустить на помощь семьям павшим на СВО защитников России, на лечение раненых, на выплаты награжденным и т.п. Этот урод расстреливал мирных людей не говорящих на кропитекском наречии!!! Должен он принять смерть лютую и жуткую, заслужил!
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